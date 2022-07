Pogba e Di Maria a luglio dopo Vlahovic a gennaio. Gli ultimi tre acquisti della Juventus dimostrano la seria volontà di tornare a lottare per lo scudetto, finito a Milano negli ultimi due anni. I campioni d'Italia vogliono rispondere con Renato Sanches, De Ketelaere e Ziyech dopo Origi: tutti colpi sul mercato estero. Invece l'Inter (fatta eccezione per Lukaku e Onana) è pronta a pescare ancora in Italia dopo gli arrivi di Mkhitaryan, Asllani e Bellanova.



COPPIA IN PREMIO - Bremer e Dybala sono i nomi sulla bocca di tutti. Almeno per il momento entrambi hanno aspettato i nerazzurri, ora chiamati a ripagarli cercando di concludere le trattative per i loro ingaggi: sarebbe un premio meritatissimo per la loro pazienza mostrata finora e per la fiducia dei tifosi nerazzurri, che hanno già comprato circa 40mila tessere (campagna abbonamenti soldout). Prima però Marotta e Ausilio devono sfoltire la rosa in attacco, dove vanno piazzati Sanchez e Pinamonti. Il tutto aspettando un rilancio del PSG per Skriniar, il big da sacrificare sull'altare del bilancio.