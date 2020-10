Conto alla rovescia. Manca una settimana al derby di Milano. Sabato prossimo alle ore 18 San Siro sarà tristemente semideserto, visto che le norme anti-Covid consentiranno l'ingresso a soli mille spettatori. Un ottantesimo rispetto al tutto esaurito nella stracittadina dello scorso 9 febbraio, quando l'Inter rimontò da 0-2 a 4-2. I gol di Rebic, Ibrahimovic, Brozovic, Vecino, De Vrij e Lukaku arrivarono tutti sotto la Curva Nord, in delirio per la vittoria. L'ultima gioia dei tifosi nerazzurri allo stadio Meazza.



In attesa di poter tornare a riempire San Siro, gli abbonati alla scorsa stagione possono chiedere il rimborso per le sette partite di campionato giocate a porte chiuse. Online sul sito ufficiale inter.it c'è tempo fino al prossimo venerdì 30 ottobre: si può scegliere se essere rimborsati tramite bonifico bancario oppure attraverso un voucher da spendere entro 18 mesi dall'emissione per l’acquisto di abbonamenti o biglietti. Un'iniziativa giustissima, da applausi.