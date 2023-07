Luglio e agosto, non ti conosco., ma serve per farsi un'idea su a che punto sia la squadra tra campo e mercato. Tutti sanno cheEl Tucu sembra difficilmente piazzabile in uscita, così ragioniamo dando per scontata la sua permanenza. Poi se Ausilio e Marotta riusciranno nell'impresa di cederlo, tanto meglio.In quest'ultimo caso la dirigenza nerazzurra darebbedall'Udinese lasciando partire i vari Agoumé, Fabbian e Sensi. Perché il calcio moderno è sempre più fluido e non fa mai male poter contare su maggiori alternative.