Intermania: il vero miracolo lo fa Inzaghi eliminando il Bayern, più di Conte se vince lo Scudetto

Redazione Calciomercato

al quinto tentativo. E, grazie alla vittoria per 2-1 all'andata a Monaco di Baviera con goal decisivo di Frattesi, per la decima volta nella storia (la quinta negli ultimi 50 anni e la seconda con Simone Inzaghi in panchina) si qualifica alle. Queste ultime due si sfidano: andata in Spagna mercoledì 30 aprile, ritorno in Italia martedì 6 maggio.

A San Siro succede tutto nel secondo tempo:. Un risultato che premia il carattere dei nerazzurri, ma penalizza la superiorità complessiva mostrata dai tedeschi. I quali vedono sfumare la possibilità di giocarsi la Coppa dalle grandi orecchie nella finale in casa del prossimo 31 maggio, ma non si arrendono fino al triplice fischio dell'arbitro. Che fa partire la, una competizione ineguagliabile sotto questo punto di vista. Per informazioni chiedere a. A volte gli ex non esultano, ma stavolta è stato davvero impossibile contenere l'entusiasmo per Benji l'interista.

Il prestigio viaggia di pari passo con le entrate, di fondamentale importanza per le casse del club. Basti pensare aisecondo Transfermarkt, senza dimenticare gliNumeri che non dicono tutto, ma che sottolineano l', alle prese con una sola competizione. A differenza dell'mentre Conte gioca contro Monza e Torino.Ne vale davvero la pena.