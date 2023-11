Patata bollente. In attesa di sfidarsi sul campo domenica sera a Torino,Una parola che nessuno ha paura di pronunciare. Allegri lo ha detto anche in conferenza stampa, chiarendo però che il primo obiettivo è tornare in Champions League e spiegando come l'Inter abbia una rosa più competitiva. Dall'altra parte Inzaghi non si nasconde, infatti ha più volte dichiarato l'obiettivo della seconda stella. Così come Marotta, il quale però sostiene che la favorita sia la Juve anche perché in questa stagione non gioca le coppe europee.- Scaramanzia a parte, confrontando i singoli calciatori delle due squadre, nel rendimento individuale prevalgono i, compresi bonus e commissioni).Le difese sono le migliori del campionato e sostanzialmente si equivalgono. L'Inter è più forte a centrocampo e forse anche in attacco, ma soltanto nella coppia titolare Lautaro-Thuram. Perché a livello di reparto Allegri può contare su 4 punte di livello come Vlahovic, Chiesa, Kean e Milik. A differenza di Inzaghi, che ha delle riserve un po' troppo in là con gli anni come Arnautovic e Sanchez, i quali non danno sufficienti garanzie a livello fisico e realizzativo. Inoltre la spina dorsale bianconera (Szczesny, Bremer, Rabiot e Chiesa) è all'altezza di quella nerazzurra, se non addirittura superiore. Senza dimenticare- Comunque vada lo scontro diretto, la sensazione è che stavolta nessuno sia in grado di ammazzare il campionato con largo anticipo come fatto l'anno scorso dal Napoli.E, almeno teoricamente, ha maggiori margini di crescita sotto l'aspetto del gioco. Si sbaglia chi si aspetta una squadra sempre tutta chiusa in difesa., capocannoniere della Serie A con 28 gol. Col senno di poi, rileggendo le due formazioni tipo, i bianconeri non sembrano più così inferiori come si diceva allora.(3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtesteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, De Ceglie; Vucinic, Matri. All. Conte.Storari; Caceres, Marrone, Grosso; Pepe (Krasic), Padoin, Pazienza, Giaccherini, Estigarribia (Elia); Quagliarella (Borriello), Del Piero.(4-3-1-2): Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Antonini; Nocerino, Van Bommel, Seedorf; Emanuelson; Ibrahimovic, Robinho. All. Allegri.Amelia; Mesbah (De Sciglio), Bonera (Yepes), Mexes, Zambrotta (Taiwo); Aquilani (Gattuso), Ambrosini, Muntari (Flamini); Boateng; Cassano (Pato, Inzaghi), El Shaarawy (Maxi Lopez).