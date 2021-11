Il bello del calcio. Inter-Udinese conferma che le sorprese possono arrivare sempre, anche quando meno te lo aspetti. Il riferimento non è al pronostico del risultato, ma all'autore dei due gol decisivi: Joaquin Correa. Autore di una prova incolore nella prima ora di gioco, al punto che diversi tifosi nerazzurri a San Siro invitavano a gran voce Simone Inzaghi a sostituire l'argentino con il suo connazionale Lautaro Martinez. Meno male che l'allenatore, che conosce benissimo El Tucu, non ha ascoltato il suggerimento del pubblico...



Il brutto del calcio. Quando episodi molto simili vengono valutati in maniera differente da arbitri e Var. Inter-Juve: Dumfries interviene su Alex Sandro, Mariani vede e lascia correre per poi cambiare idea su indicazione di Guida. Roma-Milan: Kjaer interviene su Pellegrini, Maresca non fischia e Mazzoleni non lo richiama. Forse perché lo aveva già fatto prima sul rigore dato a Ibrahimovic e non era stato ascoltato. Tutto ciò non aiuta a fare chiarezza, anzi crea confusione.



Intanto Antonio Conte è diventato il nuovo allenatore del Tottenham. E ovviamente si scatenano le voci di mercato sull'interesse per dei calciatori nerazzurri: da de Vrij a Brozovic per gennaio fino a Barella e Lautaro per la prossima stagione. Sarebbe bello se il tecnico italiano facesse come Mourinho, che quando andò al Real Madrid non cercò di portare con sè alcun eroe del Triplete. Ma la verità è che Conte non si farà di certo questi problemi.