"Uno, due, tre, alza il volume nella testa è qui dentro la mia festa". La nuova canzone di, Bagno a mezzanotte, rispecchia alla perfezione11 anni dopo l'ultima volta. Era il 2011 e l'Inter sconfisse il Palermo prendendosi una consolazione dopo lo scudetto perso a favore dei rossoneri anche per via dello scontro diretto perso. In teoria una squadra giovane e sostanzialmente ancora senza titoli come il Milan dovrebbe avere più fame e voglia di vincere, invece il campo ha sentenziato l'esatto contrario. Vedere per credere il salvataggio di, protagonista in precedenza di un battibecco con lo stesso esterno croato, autore di un presunto fallo per un altro intervento in scivolata senza aver toccato il nazionale francese ex Real Madrid. Il quale. Nel giro di una settimana i nerazzurri affrontano tre delle squadre più in forma del campionato: prima la Roma di Mourinho sabato a San Siro, poi il Bologna e l'Udinese in trasferta. L'importante è scendere in campoInvece il rimpianto per l'Inter è essere ancora testa a testa a cinque giornate dalla fine del campionato. La storia è cambiata nel derby di ritorno in Serie A con quella doppietta di Giroud. Sanchez e compagni avevano protestato per un presunto fallo dell'attaccante francese sul cileno, allora il gol sarebbe stato da annullare secondo il teorema di("Il 3-0 è una punizione eccessiva per il Milan, l'Inter ha aperto subito la partita con un bel gol di Lautaro e poi ha puntato sul contropiede. A un certo punto mi sembrava una partita tra scapoli e ammogliati")