Stasera allo Stadio del Pireo in Grecia si gioca la Supercoppa europea tra Siviglia e Manchester City, che aveva battuto l'Inter in finale di Champions League lo scorso 10 giugno a Istanbul. Dove, a fine partita, Steven Zhang si era presentato davanti alle telecamere, promettendo: "Abbiamo già pianificato la prossima stagione, tutti i calciatori che hanno disputato un'ottima stagione continueranno con noi". Evidentemente il presidente cinese non è stato di parola, infatti (oltre ai vari Handanovic, Cordaz, Skriniar, D'Ambrosio, Gosens, Bellanova, Gagliardini e Carboni) lo scacchiere di Simone Inzaghi ha perso delle pedine molto importanti come Onana, Brozovic, Dzeko e Lukaku.



Quest'ultimo ha tradito i nerazzurri, flirtando con la Juve. Ma la vera domanda è un'altra: che fine hanno fatto i 40 milioni di euro stanziati per il suo riscatto dal Chelsea? Al suo posto è arrivato dal Bologna per 10 milioni (bonus compresi) Arnautovic, che ha dei costi molto inferiori anche come ingaggio. Tra l'altro ora si vocifera che, con Samardzic "tornato" all'Udinese, come sesto centrocampista può rimanere Sensi (non tutti i mali vengono per nuocere). E che, visto che Carlos Augusto può giocare anche come braccetto di sinistra, la difesa può restare così com'è. Sarebbe l'ennesima presa in giro della proprietà nei confronti dei tifosi, che non meritano e non possono accettare un trattamento del genere. Perché il popolo nerazzurro ama l'Inter non solo a parole, ma anche con i fatti: vedere per credere San Siro, sempre pieno.