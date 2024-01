Intermania: la (non) risposta di Lautaro ad Allegri

Cristian Giudici

Fiuuu. Lautaro Martinez tira un sospiro di sollievo alla fine di Fiorentina-Inter. L'attaccante argentino viene inquadrato mentre si alza dalla panchina incappucciato e si lascia andare in un'espressione che ricorda quella utilizzata da Massimiliano Allegri dopo un'altra vittoria sofferta: quella per 3-2 in rimonta contro l'Olympiacos in Champions League del 4 novembre 2014.



PAROLE SOCIAL - "L'abbiamo vinta tutti assieme, soffrendo come gruppo con i nostri fans. Ora dipende tutto da noi, possiamo puntare al primo posto. #Fiuuu", aveva scritto l'allenatore della Juventus sui social. Dove ieri sera è arrivato un post di Lautaro: "Proseguiamo per la nostra strada, senza guardare e parlare di nessuno. Continuiamo così, insieme per i nostri obiettivi. Grandi ragazzi. Forza Inter".



BASTA BATTUTE - Parole che suonano come una (non) risposta ad Allegri, autore di una serie di più o meno simpatiche battute sull'Inter. Fino al primo mezzo passo falso, infatti dopo il pareggio in casa con l'Empoli penultimo in classifica l'allenatore bianconero ha annunciato che non ne farà più per evitare di urtare la sensibilità dei nerazzurri. Che invece hanno sempre tutti seguito una linea comune: non rispondere a parole, ma con i fatti sul campo.



CAROTA BOYS - Lautaro è leader anche in questo senso. Per lui parlano i 19 gol in campionato, 22 stagionali e 124 con la maglia dell'Inter come Icardi. Autore di 8 reti in carriera contro la Juventus, il doppio rispetto al suo più giovane connazionale. Capitano dei nerazzurri, arancioni "carota boys" per una notte. A una settimana dall'attesissimo derby d'Italia a San Siro, già tutto esaurito e pronto a godersi un avvincente duello per lo scudetto.