"Ancora tu, non mi sorprende lo sai". Scomodiamo Lucio Battisti per dare il bentornato algrazie alla vittoria di Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini, che aveva pareggiato 0-0 con i bianconeri. Per il restoPrima dello scontro diretto di domenica 26 novembre allo Stadium di Torino dopo la sosta per le nazionali, nel prossimo week-end sono in calendario due partite in casa abbastanza agevoli, almeno sulla carta:I nerazzurri giocano meglio, dando l'impressione di essere una squadra già fatta e finita. Invece i bianconeri praticano un calcio più difensivo e meno spettacolare, ma possono avere maggiori margini di crescita. In questo senso fuori dal campo. Invece solo sei mesi fa, dopo la sconfitta in Coppa Italia a San Siro, aveva urlato contro la propria squadra per averNon è andata così.La verità sta nel mezzo., dove l'Inter ha una coppia titolare migliore (Lautaro-Thuram) ma due riserve inferiori come Arnautovic e Sanchez, a differenza della Juve che può contare su quattro punte di livello: Vlahovic, Chiesa, Kean e Milik. E meno male che la scorsa estate non è riuscita a prendere Lukaku... I nerazzurri vantano un centrocampo più forte, anche perché i bianconeri hanno perso Pogba per doping e Fagioli per le scommesse, ma Giuntoli è pronto a correre ai ripari sul mercato di gennaio. Senza dimenticare un altro fattore ae la sua squadra, che non sarà sempre e solo catenaccio e contropiede. Vedrete che l'atteggiamento sarà diverso già nel prossimoViva la sincerità.