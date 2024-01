Intermania, Lautaro e Inzaghi nella storia: i sogni per il futuro

Cristian Giudici

Uno, due, tre, alza! L'Inter vince la terza Supercoppa italiana di fila. Dopo aver battuto Juventus e Milan, quest'anno i nerazzurri si aggiudicano la prima edizione con la nuova formula delle final four, superando prima la Lazio (3-0) e poi il Napoli campione d'Italia (1-0). Contro queste squadre l'Inter ha tirato 44 volte in due partite, subendo una sola conclusione nello specchio: quella di Kvaratskhelia parata da Sommer.



IL CAPITANO - Su tutte le tre finali c'è la firma di Lautaro Martinez, sempre in gol e salito a quota 123 reti in maglia nerazzurra, come Christian Vieri e a un passo da Mauro Icardi. Poi davanti a lui ci sono Istvan Nyers (133), Benito Lorenzi (143), Luigi Cevenini III (158), Sandro Mazzola (160), Roberto Boninsegna (171), Alessandro Altobelli (209) e Giuseppe Meazza (284). L'attaccante argentino, 27 anni il prossimo 22 agosto, sogna di sorpassarli tutti. Per sperare di riuscire nell'impresa dovrà restare a vita in maglia nerazzurra, anche oltre al rinnovo del contratto impostato fino a giugno 2028.



IL MISTER - Simone Inzaghi è l'allenatore ad aver vinto più volte la Supercoppa italiana: 5 (2 con la Lazio e 3 con l'Inter). Cinque sono anche i titoli conquistati sulla panchina nerazzurra, come José Mourinho. Il "Demone" punta a diventare il tecnico più vincente nella storia dell'Inter, superando il "Mago" Helenio Herrera e Roberto Mancini, entrambi a quota 7. Il prossimo obiettivo è il più importante: lo scudetto, Allegri e Juventus permettendo.



GIRO D'ITALIA - Per arrivare al traguardo bisogna fare un passo alla volta, a partire dalla trasferta di domenica sera a Firenze. Dove Inzaghi non potrà contare sugli squalificati Calhanoglu e Barella, ammonito ieri. Poi il 4 febbraio a San Siro ci sarà lo scontro diretto con i bianconeri, una tappa fondamentale nella corsa a tappe verso il tricolore.