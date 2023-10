Conto alla rovescia. Mancano ancora 17 giorni aldi domenica 29 ottobre. Dal ritiro della nazionale belga l'attaccante è tornato a parlare del caso scoppiato la scorsa estate, quando ha lasciato i nerazzurri e si è trasferito nella Capitale via Chelsea dopo aver trattato con la Juventus.nella finale di Champions League persa col Manchester City a Istanbul lo scorso 10 giugno. Tre giorni dopo Lukaku aveva scritto sui social: "Prima di tutto voglio ringraziare tutti i tifosi dell'Inter per l'amore e il sostegno per tutta la stagione. Voi ragazzi ci siete stati accanto in ogni momento e personalmente voglio ringraziarvi per questo. Non doveva succedere… Abbiamo dato tutto.Quello vero e incondizionato glielo aveva donato il popolo nerazzurro, che lo ha accolto come un figlio, prima incoronandolo re di Milano e poi perdonandolo dopo il ritorno al Chelsea. Invece il gigante belga non ha ancora trovato tempo e modo (e il coraggio?) di spiegare perché se n'è andato un'altra volta.Peccato.