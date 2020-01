Trenta e lode. L'Inter si gode Lukaku e Lautaro, rispettivamente già a quota 16 e 14 gol in questa stagione. I due attaccanti nerazzurri sono i calciatori con il valore di mercato più alto in Serie A. Secondo l'algoritmo studiato dal CIES Football Observatory, il Toro argentino vale 115,7 milioni e il gigante belga 100,2 milioni di euro.



La coppia d'attacco rappresenta il presente e il futuro dell'Inter, che però deve ancora fare i conti con il proprio passato. Per finanziare le prossime campagne acquisti sarà fondamentale fare cassa con le cessioni di Icardi e Gabigol, senza dimenticare la possibile partenza di Politano. Quest'ultimo viene valutato tra i 20 e i 30 milioni, come il capocannoniere del campionato brasiliano reduce dal prestito al Flamengo. Invece l'argentino può essere riscattato dal Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro. Secondo il Cies vale 50,7 milioni, praticamente la metà di Lukaku.



Eppure Icardi in Francia sta segnando a raffica. Grazie alla tripletta di ieri sera in coppa di lega è salito a 17 gol stagionali. Maurito a parole dice di voler restare a Parigi, ma in realtà sua moglie e agente Wanda Nara lo vorrebbe riportare in Italia per averlo più vicino alla famiglia. Sullo sfondo c'è sempre la Juventus, in caso di addio a Higuain o addirittura a Cristiano Ronaldo. Intanto Wanda Nara ha debutto in diretta tv su Canale 5 come opinionista al Grande Fratello VIP. In testa alla classifica delle tendenze su Twitter, dove però la showgirl argentina è stata bocciata dal pubblico.



