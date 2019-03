La lettera pubblicata sui social dall'attaccante argentino è soltanto l'ennesima puntata di una telenovela ancora lontana dalla fine. Adesso la prossima mossa spetta all'. Che a sua volta, dopo la trasferta della squadra giovedì a Francoforte in Europa League (saranno dolori...), dovràCiò ovviamente non può che irritare ulteriormente l'Inter, come aveva già fatto capireper cercare di trovare una soluzione al rebus, ma ora è in Cina e tornerà in Italia nella settimana del derby. Ammesso e non concesso che accetti il faccia a faccia., attesa dal derby contro la Lazio. Tra una settimana (domenica prossima a San Siro arriva la Spal)di tutta questa situazione. Nessuno può prevedere come si evolverà da qui a fine campionato. Di scontato (oltre al prezzo del cartellino di Icardi) c'è solo la prossima puntata:Che rottura...