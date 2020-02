Ibra la tocca pianino



Giornarlista:

"Questa Inter è da scudetto?"

Ibrahimovic: "NO"pic.twitter.com/ZkRmlK5Dmd — SJP1897 Official (@SJP1897) February 10, 2020

. Al termine di una sfida dai due volti, che vede dominare le squadre che attaccano sotto la Curva Nord. I rossoneri del grande ex(gol e assist per Rebic) nel primo tempo, nella ripresa i nerazzurri di. Chissà cos'avrà detto ai propri calciatori nello spogliatoio durante l'intervallo... Quando arriva la svolta della serata, ma forse anche di tutto il campionato. Infatti a fine gara l'allenatore pronuncia quella parola () che ormai non è più un tabù, ma un sogno concreto: "Quando uno ha fame è giusto che inizia a mangiare". Checché ne dica. ​. Ieri l'ha ammirata per la prima volta grazie alla scintilla died è nato subito l'amore. Come dimostrano le immagini dell'ex ct dell'Italia che al novantesimo(impossibile non ricordare il suo gol segnato in Roma-Sampdoria nel 2010) nonostante il vantaggio di Cristiano Ronaldo. La gag sanremese dicon le magliette diporta meglio al belga. L'autore del 4-2 (lo stesso risultato del derby che nel 2012 aiutò Conte ad aprire il ciclo di scudetti bianconeri) si autoproclamaper scrivere un lieto fine a questa favola da sogno.Un derby così fa tornare in mente altri due rimonte, ma a parti invertite. Nel 2001 (lo stesso anno solare dello 0-6)in 20 minuti. Nel febbraio del 2004chiude il primo tempo in vantaggio di due gol segnati sotto la Curva Sud. Poi nella ripresa il risultato viene ribaltato dai rossoneri, futuri campioni d'Italia. Allora in campo c'era anche