22 maggio 2022 - 16 maggio 2023., le diapositive di San Siro vedono sempre i calciatori nerazzurri applauditi a fine partita sotto la Curva Nord: l'anno scorso in una valle di lacrime per aver perso il campionato, ieri sera tra i sorrisi e i festeggiamenti di chi sa di aver compiuto un'impresa e vuole godersi ogni singolo momento per stamparselo indelebilmente nellae nelper indicare ai propri uomini come centrare l'obiettivo., invece ora è tutto vero. Come reali sono gliin questa stagione europea, una cifra che permette ai dirigenti di non essere obbligati a sacrificare sull'altare del bilancio i pezzi pregiati nel prossimo mercato estivo.: le ultime tre partite di campionato (a Napoli, in casa con l'Atalanta e a Torino) per mettere in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions,Dove nel 2005 il Milan perse la più incredibile delle finali contro il Liverpool ai rigori dopo una clamorosa rimonta nel secondo tempo da 3-0 a 3-3. Eliminando i rossoneri,ai rigori nella finale di Manchester.