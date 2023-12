Si va di prepotenza qui gasa il capitano #Zanetti pic.twitter.com/9svzgzJyiy —

Il minore dei mali.per l'esito di questo sorteggio, visto che sono stati, le uniche due squadre a punteggio pieno nella fase a gironi., così come il Bayern Monaco e la Real Sociedad. Che, arrivando prima nel girone dell'Inter, ha pescato il, la peggiore tra le seconde. Non a casoai quarti di finale, o almeno così dicono le quote dei bookmakers. Pensando al "" con "", la prima immagine che torna in mente è quella delPensando alla squadra di, la prima caratteristica a cui tutti pensano è la solidità difensiva. Eppure finora in questa stagione, solo uno in meno del Manchester City campione d'Europa in carica.a testa come Haaland e Hojlund. L'Inter ne ha fatti 8 con 83 tiri (28 in porta), uno in più dell'Atletico (82, 32 in porta).I nerazzurri hanno la quarta miglior difesa della Champions (dietro a Real Sociedad, Arsenal e Borussia Dortmund) con 5 gol subiti, uno in meno dell'Atletico. Per il resto le statistiche di Inter e Atletico sono abbastanza simili per parate (21 a 24), possesso palla (49,3 a 51,5%), precisione dei passaggi (85 a 88,2%), palloni recuperati (231 a 234) e falli fatti (60 a 57). InfineIn un contesto del genere, con due fasi difensive affidabili, la sensazione è che. Peccato non essere riusciti a riportare in Italia nello scorso mercato estivo lo spagnolo ex Juve, una garanzia rispetto alle attuali punte di riserva Arnautovic e Sanchez. Inzaghi lo avrebbe accolto a braccia aperte, ma in questo caso Marotta e Ausilio non sono riusciti ad accontentare l'allenatore.