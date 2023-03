Oggi è la giornata internazionale della felicità, ma per il popolo interista è più un blue monday, il giorno più triste dell'anno. Almeno finora, perchéanche i più inguaribili degli ottimisti. Quello che fino a non troppo tempo fa era. Lo dicono i numeri e il campo, basti pensare alle ultime tre partite: a La Spezia è arrivata solo una rete su rigore sprecando tanto, poidella squadra, non abituata alle pressioni che porta lo scudetto. Sull'altra sponda del Naviglio il problema è un altro, infattie sembra a pezzi fisicamente: Darmian gioca incerottato, poi si fa male Dimarco che si aggiunge agli altri infortunati Skriniar, Bastoni e Gosens.- Senza dimenticare i problemi strutturali, comein un quarto d'ora ieri sera che tutta l'Inter nell'intera stagione. Insomma diventa ancora piùtra campionato, Coppa Italia e Champions League. Il futuro sembra più nero che azzurro.- La frustrazione del "vorrei ma non posso" si ripercuote anche sull'aspetto mentale della squadra, coi nervi a fior di pelle. Una tensione giustificata almeno per quanto riguarda la partita di ieri sera, decisa da unSe si arrabbia anche un tipo fin troppo calmo come il Tucu, vuol dire che è stata fatta un'ingiustizia. Peppino