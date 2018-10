Happy ending.A dodici mesi di distanza dalla, stavolta il capitano nerazzurro piazza il. Il quale parla giustamente di successo meritato, perché la sua squadra ha giocato meglio (). Ma, in caso di 0-0, l'allenatore sarebbe stato criticato per non aver fatto giocareCLICCA SULLAPER RIVIVERE ILCON I POST SUI SOCIAL PIU' DIVERTENTI E SIGNIFICATIVI. Che vengono a San Siro pensando soprattutto a non prenderle. Come loro,in mano ai padroni di casa, difendendosi ordinatamente con dieci uomini dietro la linea del pallone e aspettando un errore degli avversari per poi provare a ripartire in contropiede.dall'altra parte per il tipo di partita (in sofferenza) che aspetta i nerazzurri. Poi attesi dal posticipo di lunedì prossimo