Intermania: pro e contro al ritorno di Icardi, lo rivorresti? VOTA

Le vie (e le fonti) del mercato sono infinite. Vedere per credere l'hype creato dalle, ma è comunque interessante capire come il popolo nerazzurro ha accolto questa clamorosa voce di mercato.- Il partito del sì a Icardi fa leva sull'aspetto tecnico. L'Inter ha bisogno di una riserva di lusso in attacco, all'altezza della coppia titolare Lautaro-Thuram, migliore delle attuali alternative Arnautovic e Sanchez. In questo senso l'identikit di Mauro è ideale, per lui- Invece il partito del no a Icardi non dimentica come si è chiusa la sua avventura all'Inter e ricorda le parole del suo ultimo allenatore in Italia,, dopo una partita persa con la Lazio a San Siro: "Mauro avrebbe potuto giocare un tempo, ma è giusto che sia stato fuori per come si è comportato. Bisogna avere credibilità all'interno dello spogliatoio. Solo Messi e Cristiano Ronaldo fanno la differenza, la vera forza di una squadra e di un professionista è la disciplina.- Da allora sono già passati 5 anni, un tempo sufficiente per perdonare le cose "brutte" e non dimenticare le cose "belle" fatte da Icardi all'Inter. Oggi, dove il "noi" conta più dell'"io". La nuova legge dettata da capitan Lautaro.- "Sempre avanti" è il titolo della sua autobiografia. Allo stesso modo c'è chi sostiene che bisogni pensare al futuro senza guardarsi indietro.. Ma il problema è sempre lo stesso: il budget (non) messo a disposizione dal presidente Steven Zhang.