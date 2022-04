Caduta fatale.dalle maglie nerazzurre e lo regala ai cugini rossoneri, che ora possono permettersi di pareggiare una delle ultime partite e restare comunque in testa grazie al vantaggio negli scontri diretti., in questa rubrica avevamo evidenziato la differente "fame" mostrata in campo dalle due squadre. Aggiungendo però che la lezione sarebbe servita ai giovani milanisti, che infatti hanno giocato unPeccato, ma ora non bisogna commettere il solito errore da "italiano medio". Così come. D'altronde come si fa a non voler bene adalle telecamere al rientro negli spogliatoi a fine partita? Comunque vada a finire questa stagione,. Perché non si può e non si deve dimenticare com'era iniziata nella scorsa estate. Quando. Dopodiché ne sono nate altre, come quella della trasferta non giocata a Bologna che avrebbe favorito i nerazzurri e infine quella del calendario più agevole per l'Inter, che invece ha ancora due trasferte insidiose contro Udinese e Cagliari. Senza dimenticare la Roma di Mourinho che si sarebbe "scansata" a San Siro e il Bologna di Mihajlovic che avrebbe giocato alla morte soltanto con Milan e Juve. E tralasciando quella secondo la qualee solo i rossoneri possono perdere questo scudetto al termine di un campionato bello, divertente ed entusiasmante.