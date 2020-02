Nostalgia canaglia. Al Bano e Romina al Festival di Sanremo hanno interpretato la stessa canzone di 33 anni fa. L'Inter di Conte guarda avanti e fa bene, ma i tifosi non possono e non vogliono dimenticare l'allenatore precedente. A Spalletti va riconosciuto il merito di aver riportato i nerazzurri in Champions League per due stagioni consecutive. Senza dimenticare i calciatori valorizzati: su tutti Brozovic, rinato nel ruolo di regista davanti alla difesa.



Spalletti era anche riuscito dove Allegri e Guardiola (finora) hanno fallito: far rendere al meglio Cancelo, scaricato dalla Juventus e ora messo sul mercato anche dal Manchester City. I rumors provenienti da oltremanica danno Bayern e Inter sulle sue tracce in vista della prossima campagna trasferimenti estiva. L'eventuale ritorno a Milano del terzino destro portoghese (al prezzo giusto) sarebbe un buon affare per l'Inter. A patto di non dover sacrificare in cambio il difensore slovacco Skriniar, seguito sempre con attenzione dai campioni d'Inghilterra uscenti.