Intermania: sull'arbitro ha ragione Gasperini, ma la sua panchina è meglio di quella di Inzaghi

Redazione Calciomercato

"Rischiamo di non vincere nulla, ma vogliamo giocare più partite possibili, non posso chiedere di più"., arrivata alla sosta per le nazionali nel migliore dei modi.Invece stavolta ha ragione un altro allenatore con un passato sulla panchina dei nerazzurri, Gian Pierofischia poco o nulla nel primo tempo (va benissimo lasciare correre i contrasti regolari e i contatti lievi, ma i falli vanno fischiati), per poi cambiare metro di giudizio nella ripresa: vedere per credere il. Un'esagerazione ingiustificata. Ai giocatori si chiede collaborazione, ma la cosa deve essere reciproca. Spesso gli arbitri permalosi risultano i peggiori in campo, come confermato da Massa a Bergamo.

Capitolo "diamo i numeri":; tuttavia i bergamaschi non avevano preso goal nelle precedenti 5 giornate di Serie A.Infine una chiosa sul solito ritornello:E' vero che Simone Inzaghi può ancora contare sul miglior dodicesimo: l'anno scorso Frattesi e quest'anno Carlos Augusto. Il brasiliano è l'unica riserva schierata nella formazione iniziale al posto dell'infortunato Dimarco e sblocca il risultato su calcio d'angolo dopo un'interruzione per un malore di un tifoso, com'era già successo a San Siro contro l'Udinese in Coppa Italia.

Ma è altrettanto vero cheL'Inter aveva fuori anche de Vrij, Darmian, Zalewski e Zielinski. Ma le assenze per infortunio dell'Atalanta non erano da meno: Cuadrado, Kossounou, Posch, Scalvini e Scamacca. Scusate se è poco.