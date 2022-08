. Il rampollo di Suning posta foto nelle storie su Instagram come una qualsiasi persona della sua età (30 anni): l'ultima lo ritrae seduto sul bancone di un negozietto in California. Ora. Il tecnico nerazzurro non vede l'ora che finisca questo mercato estivo perché teme di perdere altri pezzi importanti, in caduta libera sul mercato azionario. La stessa azienda compare anche sulle maglie dellain grande la piazza. L'umore dei tifosi ha ripercussioni anche sul rendimento della squadra sul campo da gioco.Perché nella storia i personaggi vanno e vengono, mentre i mari e le montagne sono sempre lì.In che senso? Prendete la campagna acquisti. Se vendi la stella della squadra il resto dei giocatori si sentirà meno sicuro, se compri una stella aumenterà l'autostima di tutti.Per esempio Marlon al Monza ha cambiato in meglio l'umore della squadra".Sabato a Lecce inizia il campionato e la speranza è che abbia ragione il grande ex MarcoQualche anno fa aveva garantito di tornare ai massimi livelli e così è stato: prima lo scudetto, poi altri due trofei e un campionato perso un po' così... Per qualitàCaro Matrix, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio.