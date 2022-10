"Il bivio - Cosa sarebbe successo se..." era un programma televisivo andato in onda su Italia 1 fra il 2005 e il 2008, condotto dal cantante Enrico Ruggeri, tifoso nerazzurro. ProprioPoi l'attaccante francese del Monchengladbach (figlio dell'ex difensore Lilian) si infortunò, procurandosi la rottura parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio. Così i dirigenti nerazzurri regalarono a Simone Inzaghi l'argentinoUna cifra che, almeno finora, El Tucu non ha dimostrato di valere. Correa: i numeri parlano chiaro, tra i due non c'è gara.- Eppure Correa può dare qualcosa alla squadra di Inzaghi, infatti ha delle qualità comuni a pochi altri elementi della rosa, come ad esempio quella di saltare l'uomo in dribbling e creare superiorità numerica. Purtroppo quest'anno non è ancora riuscito a farle vedere in campo, dove gioca senza quella cattiveria agonistica che pretendono i tifosi. I quali stanno perdendo la pazienza con lui, fischiato nelle ultime apparizioni a San Siro. Un grande interista comeIn ogni caso non si possono rimproverare i tifosi interisti di far mancare il proprio supporto alla squadra, anzi hanno, anche quando ha sbagliato la giocata. Coccole meritate per lo spirito combattivo mostrato da Robin, ma non dal Tucu. Per dirla alla Sanchez: Amici, i tifosi sono così.