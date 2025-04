Intermania: tutti giù dal carro, l'obiettivo è evitare l'imbarcata a Barcellona

Redazione Calciomercato

Il bello e il brutto del calcio.. In cui l'euforia post-Bayern diventa rassegnazione dopo, come non le accadeva dal 2012 con in panchina Claudio Ranieri. Il quale, tredici anni dopo, vince con la sua Roma a San Siro dopo lo 0-3 nel derby col Milan in Coppa Italia e il ko nella trasferta di Bologna a Pasqua.Erano quasi quattro anni che i nerazzurri non giocavano una partita in casa domenica con calcio d'inizio alle ore 15. L'ultima volta era stata in occasione dellasui campioni d'Italia uscenti a quattro giornate dalla fine della Serie A. Intanto

Ma non c'è tempo per le chiacchiere perché. Dove si sfidano due squadre attualmente agli antipodi: da una parte c'è una formazione giovane, in forma e lanciatissima; dall'altra una vecchia, in crisi e in parabola discendente.Così comedalle grandi orecchie. Per ribaltare il pronostico servirebbe (oltre al recupero di Thuram) una miracolosa sorpresa fuori da ogni logica, che non si può mai escludere a priori: è sempre il bello e il brutto del calcio.