In attesa di capire se e quando ricomincerà e finirà il campionato, c'è già una novità praticamente certa:e 6 in trasferta.(27.700). Tuttiper la stagione 2019/2020, che recita al punto 5: "L'abbonamento non sarà valido eper disposizioni degli organismi o delle autorità competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Internazionale".: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito".Per questo, già prima dello scoppio della pandemia,se i club non rimborseranno i biglietti e la parte degli abbonamenti venduti ai tifosi., la percentuale con cui dovrebbero essere rimborsati i 40mila tesserati a San Siro. Nella scorsa stagione, una cifra destinata a crescere ancora quest'anno. Non essendo ancora arrivate disposizioni dalle autorità competenti, il club nerazzurro non ha ancora comunicato nulla in merito. Ma, rimasto sempre vicino alla squadra anche nei periodi più bui. Infatti per la quinta volta di fila e per il nono negli ultimi 11 anni, l'Inter è prima in classifica per numero di spettatori allo stadio.. Oppure dando la possibilità agli abbonati di devolvere il rimborso in beneficenza agli ospedali. Sarebbe un gesto apprezzatissimo.