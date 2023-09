L'intermediario che ha portato il difensore brasiliano Natan al Napoli, Lodovico Spinosi, ha parlato a CN24 della trattativa e del futuro in azzurro del suo assistito."Sostituire Kim porta pressione su un ragazzo molto giovane ed alla prima esperienza nel calcio europeo"."Micheli conosceva Natan da tanto, è stato coraggioso nel puntare su di lui nella stagione in cui ha fatto meno bene. L'anno precedente aveva fatto benissimo poi, causa qualche problemino fisico, ha avuto una piccola flessione. il Napoli ne ha approfittato in silenzio per arrivare a dama"."Sono tutti molto contenti come si è approcciato Natan, la speranza è quello di vederlo giocare presto la domenica. Mi auguro possa giocare nelle prossime tre gare. Ha approfittato della pausa per imparare l'italiano, si sta allenando molto bene. E' solo una questione di tempo ed allenamento, cambiare drasticamente tutto non è semplice. Le risposte che stanno arrivando sono positive. Non so quando potrà giocare, ma il ragazzo sta lavorando bene."Il Napoli ha una grande area scouting, è stata grande la volontà di Natan e del suo agente, parliamo di un top nel suo Paese. A livello internazionale il napoli viene visto come un club serio, ambizioso e di prospettiva. Appena si è palesata la possibilità concreta di vestire l'azzurro, il ragazzo ed il suo entourage non hanno perso tempo venendo incontro anche alle esigenze del club azzurro"."De Laurentiis? L'ho conosciuto velocemente, era molto stanco perchè era in piena trattativa con gli agenti di Osimhen. Vi parlo del periodo del ritiro in Abruzzo. Secondo me la sua volontà è proseguire sulla strada aperta da Spalletti arrivando a fare un altro step in Europa".