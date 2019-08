Mercato agli sgoccioli, ultimi giorni di trattative e affari da chiudere. Tra i protagonisti dell'estate c'è sicuramente Edin Dzeko, che poco più di dieci giorni fa ha rinnovato con la Roma chiudendo definitivamente le porte all'Inter dopo un tira e molla tra i club. Nel ruolo di intermediario dell'operazione c'era l'agente Silvano Martina, che ai microfoni di Calciomercato.com, direttamente dall'hotel del mercato, ha spiegato il perché la trattativa sia saltata nonostante il giocatore avesse da mesi l'accordo con il club. ​

Come mai è saltata con l'Inter?

"La Roma ha sempre chiesto 20 milioni cash per Edin, senza altri bonus o contropartite dentro. L'offerta più alta che ha fatto l'Inter era di 15 milioni. La trattativa andava troppo per le lunghe e alla fine Dzeko ha deciso di rimanere a Roma firmando un nuovo contratto fino a 2022".

Ma il giocatore voleva andare via?

"Edin non ha mai detto di voler lasciare i giallorossi".



Solo la Roma nella testa, lo dimostra anche con i fatti: prima di campionato e primo gol stagionale, decisivo per il pareggio della squadra di Fonseca contro il Genoa. Edin c'è, l'ha fatto capire in campo e fuori. Prima la firma poi il primo gol, Dzeko al centro della Roma.