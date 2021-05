Testa al presente, con una qualificazione alla prossima Champions League da centrare a tutti i costi, e uno sguardo anche al futuro. Il Milan vuole prendere un centravanti di peso, che possa garantire un buon bottino di gol e che sappia lavorare per la squadra. Il preferito è Dusan Vlahovic ma la Fiorentina non apre alla cessione. "A gennaio c'è stata la possibilità - rivela in esclusiva a calciomercato.com, partner italiano dell'agente Michael Manuello- di portare Giroud nel campionato italiano.Ora il suo agente sta valutando diverse offerte: 3 arrivano da club inglesi, ma ci sono delle situazioni interessanti anche in Spagna e Germania".Il Milan aveva già fatto un tentativo nei mesi scorsi per l'attaccante campione del mondo con la Francia: ". Il club rossonero ha ribadito il gradimento per Giroud ma ci ha anche detto che stavano valutando dei profili più giovani per l'attacco. Siamo rimasti a quel contatto, per il futuro si vedrà".- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan sta valutando seriamente l'idea di regalare un innesto di esperienza e qualità al tecnico Stefano Pioli.