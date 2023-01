Vincenzo Morabito, intermediario nella trattativa che ha portato Olivier Giroud dal Chelsea al Milan, parla a tmw Radio: “È successo già in passato che il primo anno in Italia giocatori molto giovani non hanno fatto bene. Si può fare l’esempio di Milinkovic-Savic o, tornando ancora più indietro, di Platini. Secondo me il Milan non ha sbagliato mercato ma ha fatto un mercato che ha bisogno di più tempo per portare i risultati”.