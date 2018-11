Marco Bassetti, intermediario e procuratore Sportivo italiano, racconta in esclusiva per calciomercato.com le trattative in essere per il talentuoso portiere brasiliano Jandrei in forza alla Chapecoense: “Con il collega Francesco De Marco, agente Fifa ed avvocato molto ben radicato in Brasile, ci stanno chiamando diverse società di Serie A, dove il calciatore possiede più di qualche estimatore. Riteniamo che sia assolutamente pronto per giocarsela con almeno 10 estremi difensori titolari attualmente nella massima serie, giusto perchè dire che ruberebbe loro il posto non mi sembra particolarmente carino...”.'Comincio con il dirle che, poichè alle cronache, nel corso dell'estate il ragazzo aveva già praticamente effettuato il check-in destinazione Genova o per meglio dire Sampdoria, colpo firmato Walter Sabatini che come spesso accaduto in passato aveva fiutato affare e talento. Da un punto di vista tecnico Jandrei rispetto alla media dei portieri che vanno oggi per la maggiore e superano il metro e novanta di altezza, ha qualche centimetro in meno, ne conta 186 per l'esattezza. Questo gli permette però, da un punto di vista strettamente morfologico, di avere il baricentro più basso, guadagnandoci quindi in reattività sulle parate a terra, oltre che nella gestione della palla con i piedi, che tra l'altro sono “brasiliani” a tutti gli effetti. Parlare di un “libero” aggiunto, per come smista la sfera e comanda la difesa, non mi pare fuori luogo'.'E' il classico calciatore che sprigiona carisma, uno di quelli che si ergono con naturalezza a leader nello spogliatoio ed a idoli per le platee. Per alcuni versi, anche da un punto di vista comportamentale e fisico, assomiglia un po' a Reina, in Brasile è sicuramente un personaggio che travalica il campo da gioco. In ogni caso lavoriamo per portarlo in Italia dove dovrà essere protagonista tra i pali, questa è l'unica cosa che conta ed il rettangolo verde risulta sempre il giudice più democratico che esista. Per completare la risposta precedente, posso aggiungere che è un portiere sveglio, che gioca spesso fuori dai pali aggredendo la palla, tattica a volte rischiosa ma nel suo caso redditizia. Possiede nella sua gestualità un coefficiente di spettacolarità piuttosto elevato ma non fine a sé stesso ed è inoltre anche un para rigori di livello'.'L'unica pole position che conosco è quella relativa alle competizioni motoristiche... La notizia che mi permetto di darle è che abbiamo avuto, io ed il collega De Marco, una mattinata piuttosto intensa direttamente con il Presidente di una Squadra importante di Serie A. Gli affari come dico sempre si fanno e non si raccontano, se non eventualmente una volta definiti ed ufficiali. Le nostre condizioni concordate con l'entourage brasiliano sono chiare e non presenteranno (sgradevoli) sorprese. Per mia “deontologia” a prevalere è e sarà sempre il progetto sportivo, tutto il resto ne è una logica conseguenza'.'Il ragazzo è sotto contratto con la Chapecoense fino al 2021, quindi servirà in primis un'offerta che soddisfi il suo club d'appartenenza. Parlare adesso di cifre è prematuro, ma dove vi è interesse reale e serietà gli accordi si possono sempre trovare. Importante è invece sottolineare come Jandrei abbia da poco ottenuto il passaporto italiano, viste le sue origine, quindi non andrà ad occupare alcuno slot da extracomunitario'.'Nell'ultimo mercato estivo ho presentato in Italia diversi calciatori argentini e lavorato poi come Intermediario su profili italiani di livello, qualcuno diciamo in cerca dell'ultimo importante contratto della carriera. Poi un giovane talento della Primavera del Barcellona, sul quale però devo il massimo riserbo, ma credo che in futuro farà ancora parlare di sé per qualche prodezza in campo, io comunque dovesse andare glielo auguro'.'In questo momento sono e siamo molto impegnati con Jandrei, Francesco De Marco volerà a breve in Brasile per stringere nuove alleanze, io continuerò a dividermi tra il Lago Maggiore dove mantengo la residenza, Milano ed altre città, italiane ed europee. La mia valigia è comunque sempre pronta eventualmente anche per viaggi oltreoceano, più che altro quella di alcuni altri talenti sotto la nostra egida in procinto di sbarcare. Mi sento di dire che qualcosa potrebbe succedere nel mercato di gennaio'.