Fabio Parisi, intermediario tra Napoli e Bayer Leverkusen nell'affare Leno, ha parlato ai microfoni di RMC Sport della trattativa tra gli azzurri e i tedeschi per il portiere.



Queste le sue dichiarazioni: "Ha una clausola di 28 milioni di euro, c'è un'apertura del Bayer a trattare questa cifra. Vedremo fino a che punto, la trattativa va avanti. Ci sono situazioni da chiarire, la trattativa è aperta così come il Napoli ha contatti avviati per altri portieri. Manca un estremo difensore, credo che Giuntoli e De Laurentiis abbiano valutato diverse possibilità. Tra queste c'è quella di Leno. Nel momento in cui il Bayer e il Napoli dovessero trovare un accordo, il gradimento dei ragazzo ci sarebbe. Ci sarebbero dettagli da mettere a posto, ma al momento è più importante e complesso chiudere tra le due società invece che trovare l'intesa la situazione tra il Napoli e il portiere".