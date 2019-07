Secondo appuntamento a stelle e strisce per l’Arsenal, che dopo la vittoria nell’amichevole con i Colorado Rapids arriva al primo vero banco di prova con l’International Champions Cup. La squadra di Emery troverà giovedì all’alba (ora italiana) il Bayern Monaco, contro cui ha perso per 1-5 gli ultimi tre incroci in Champions League. L’ultima vittoria dei Gunners, ai rigori, risale proprio alla ICC del 2017: sul tabellone Microgame un altro successo è offerto a 3,70, indietro rispetto all’1,80 dei bavaresi (che dovranno fare a meno del nuovo acquisto Lucas Hernandez, rimasto a Monaco) e al 3,80 del pareggio. Plausibile una partita vivace dal punto di vista dei gol, riferisce Agipronews, con l’Over 2,5 (almeno tre reti complessive) favorito a 1,50 contro il 2,30 dell’Under. In discesa anche il Goal: la scommessa su entrambe le squadre a segno paga 1,50, per il già alla fine del primo tempo si sale a 3,35.