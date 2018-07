È subito sfida con il passato per Unai Emery, nuovo tecnico dell’Arsenal. L’allenatore dei Gunners, nella International Champions Cup, affronterà il PSG, squadra allenata fino a prima dell’estate. L’Arsenal è già apparso in buona forma, perdendo solo ai rigori in amichevole con l’Atletico Madrid, il PSG ancora un po’ imballato dopo ko per 3-1 con il Bayern Monaco. I quotisti, dunque, danno un sensibile vantaggio agli inglesi e sul tabellone 888sport.it la vittoria dei Gunners si gioca a 1,78. A 4,00 la vittoria dei francesi mentre viene valutato 3,60 il pareggio, risultato con cui si sono concluse le ultime due sfide tra Arsenal e PSG. Probabile anche assistere a una partita con molte reti, come è tipico nel calcio estivo: l’Over (almeno tre gol complessivi) è un’opzione a 1,54.