Il nuovo capito al Paris Saint Germain si è aperto con i due gol subiti in amichevole contro lo Chambly, club di terza divisione. Un debutto complicato per Gianluigi Buffon, che domani cercherà le prime soddisfazioni con la maglia dei parigini nella prima giornata dell’International Champions Cup, in Austria. Un impegno duro, a giudicare dalle quote: contro il Bayern Monaco, la vittoria del Psg (ancora privo di pezzi da novanta come Mbappè e Neymar) è offerta a 4,50 sul tabellone Snai, contro il 4,25 del pareggio e l’1,55 di Kovac, pure all’inizio della sua avventura con i bavaresi. Nelle ultime cinque partite disputate con la Juve contro il Bayern, Buffon ha sempre incassato almeno un gol: l’ultimo confronto a porta inviolata risale al 2009 (0-0 dei bianconeri a Monaco) e un’altra partita con i tedeschi a secco pagherebbe 7 volte la posta. I quotisti si aspettano comunque una gara dal punteggio “alto”, con l’Over 2,5 a 1,45; sul tabellone del risultato esatto l’opzione favorita è invece il 2-1 a 7,50.