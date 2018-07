Saranno Manchester City e Borussia Dortmund ad aprire la sesta edizione della International Champions Cup, a cui parteciperanno anche Juventus, Roma, Inter e Milan. Per la sfida al Soldier Field di Chicago, in programma stanotte, le previsioni dei bookmaker si aprono in grande equilibrio: tra due squadre ancora in rodaggio, e ancora prive dei giocatori che hanno disputato il Mondiale, le quote danno in leggero vantaggio i gialloneri. La prima vittoria di Lucien Favre alla guida del Dortmund è offerta a 2,25 su Snai, mentre per Guardiola e i suoi l’offerta sale a 2,80. Due anni fa, sempre in ICC, la sfida tra le due squadre finì 1-1 alla fine dei tempi regolamentare (i Citizens ebbero poi la meglio ai rigori): un’altra «X» pagherebbe 3,50, mentre l’1-1 finale è a 6,75. Vista la vocazione offensiva di entrambe le squadre, in lavagna volano l’Over e il Goal: tre o più reti complessive si giocano a 1,55, almeno un gol per parte pagherebbe 1,45.