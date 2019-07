Fiorentina di nuovo in campo per la International Champions Cup, il torneo amichevole estivo che si gioca a cavallo tra Cina e Stati Uniti. La Viola gioca questa notte alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey, contro il Benfica. Strada in salita per la squadra di Montella, reduce tra l'altro dal netto ko contro l'Arsenal nel turno precedente: il riscatto è dato a 3,85 dagli analisti 888sport.it, mentre la quota sui portoghesi va decisamente più giù, a 1,73. Si punta a 4,00 sul pareggio, risultato con cui è finito l'ultimo confronto diretto tra le due formazioni: quattro anni fa, sempre nella International Champions Cup, finì 0-0, risultato dato a 15,00 per la prossima sfida.