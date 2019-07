Juventus-Inter, Bayern Monaco-Milan e Fiorentina-Benfica. Poker di italiane nelle prossime partite della International Champions Cup ed è ovvio che i fari siano puntati soprattutto sul derby d'Italia. Le due squadre che si daranno battaglia in Serie A (sulla lavagna antepost di Betaland la Juve si gioca campione a 1,75, l'Inter è a 5,50) si sfideranno in un match che vede i bianconeri nettamente favoriti. Sarri ha già a disposizione top player come Cristiano Ronaldo e il nuovo difensore olandese Matthijs de Ligt, mentre il calciomercato estivo dei nerazzurri è ancora in stand by almeno per quanto riguarda la fase offensiva. Dopo la sconfitta con il Tottenham, quindi, la Juve è avanti sulla lavagna Betaland a 1,75. A 3,65 il pareggio, mentre la squadra di Conte (che davanti potrebbe essere costretto a puntare sulla coppia Esposito-Longo) si gioca a 4,30.