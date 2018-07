Nella prima amichevole stagionale ha impressionato anche senza Cristiano Ronaldo. Grazie alla doppietta del giovane talento Favilli la Juventus ha battuto 2-0 il Bayern Monaco nell’International Champions Cup. Domani i bianconeri tornano in campo e affrontano il Benfica: il bilancio contro i portoghesi non è dei migliori (solo una vittoria in sei scontri diretti) ma la Juve parte comunque da favorita: sul tabellone 888sport il successo bianconero è dato a 2,02, mentre si punta a 3,30 sul pareggio (che sarebbe il secondo in assoluto tra le due) e a 3,40 sulla vittoria del Benfica. L’unica volta che la Juventus ha battuto i portoghesi è stato nel 1993, in quella che allora veniva chiamata Coppa Uefa e ora è Europa League: la partita finì 3-0 per i bianconeri, risultato che replicato domani pagherebbe 19 volte la posta.