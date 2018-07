Ha aperto la sesta edizione dell'International Champions Cup con il successo contro il Manchester City, ma per il Borussia Dortmund non sarà tanto semplice concedersi il bis nella sfida di stasera contro il Liverpool. Almeno così la pensano i quotisti, che prevedono un match in equilibrio: i tedeschi sono a 2,95 sul tabellone Snai, con la squadra di Klopp a 2,10, e il pareggio offerto a 3,40. Tre Under di fila per il Dortmund negli ultimi match, e in quota un'altra partita con meno di tre reti complessive si gioca a 2,30, con l'Over favorito a 1,50 e il Goal a 1,43. Contro il City i tedeschi hanno vinto per 0-1: lo stesso risultato esatto contro il Liverpool vale 12 volte la posta.