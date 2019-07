Primo esame con una "big" per l’Inter di Antonio Conte, domani in campo per il debutto nella International Champions Cup. Contro il Manchester United gli analisti prevedono una partita in salita per i nerazzurri, più indietro dei Red Devils con la preparazione e ancora privi di un attaccante di peso: il segno «2» a Singapore vale 3,10 su Stanleybet.it, contro il 2,10 di Solskjaer e i suoi. L’ultimo precedente, proprio in ICC, si è concluso sullo 0-0 e con la vittoria dello United ai rigori e stavolta un’altra «X» al 90’ si gioca a 3,45. Buone le possibilità di una partita vivace sul fronte dei gol, riferisce Agipronews: l’Over (almeno tre reti complessive) è avanti a 1,70 sul 2,00 dell’Under e in tabellone vola anche il Goal, la scommessa su entrambe le squadre a segno, a 1,60.