Dopo il primo impegno stagionale disputato contro il Bayern Monaco, il Milan di Marco Giampaolo torna in campo questa sera alle 21 (15 negli Stati Uniti) nella seconda partita di International Champions Cup negli Stati Uniti, contro il Benfica di Bruno Lage, al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts. Test importante per vedere come procedono gli allenamenti e l'impostazione di gioco del nuovo allenatore, contro una squadra in salute che fino a qui nella competizione ha collezionato due vittorie su due, contro Chivas Guadalajara e Fiorentina: il Milan scende in campo con un occhio rivolto al mercato, visto l'ormai imminente passaggio di Cutrone al Wolverhampton, la situazione incerta di Andrè Silva (anch'egli tornato a Milano) e i possibili arrivi di Correa, Rafael Leao e Duarte rispettivamente da Atletico Madrid, Lille e Flamengo. Buone notizie dall'infermeria per Giampaolo, con tre importanti recuperi, quelli di Alessio Romagnoli, Ricardo Rodriguez e Suso, out nell’ultima gara contro il Bayern Monaco. Il Milan scenderà in campo con la seconda divisa presentata da poco e sarà in diretta su SportItalia a partire dalle 21, in attesa del terzo e ultimo impegno della International Champions Cup, in programma sabato 3 agosto alle 18.30 a Cardiff contro il Manchester United.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Un amichevole internazionale che contiene tantissimi precedenti storici: il primo risale addirittura alla finalissima di Coppa dei Campioni del 1963, quando la squadra di Nereo Rocco batté il Benfica del leggendario Eusebio grazie ad una doppietta di José Altafini. Un altro incrocio storico è quello del 1990, finale di Champions League al Prater di Vienna: in quel caso fu l’olandese Frank Rijkaard a regalare il trofeo al Milan sempre contro il Benfica. I rossoneri eliminarono il Benfica anche dalla Champions League 1994-95 (vittoria interna per 2-0 e pareggio al Da Luz a reti bianche) e dall’edizione 2007-2008.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Calhanoglu, Biglia, Borini; Suso; Piatek, Castillejo. All. Giampaolo



BENFICA (4-3-3): Vlachodimos; Nuno Tavares, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Feja, Gabriel; Taarabt, Seferovic, Rafa Silva.





h 21.00 Gillette Stadium, Foxborough: MILAN-BENFICA 0-0 LIVE





LA CRONACA:



1' - Inizia il match.