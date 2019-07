Impegno duro anche per il Milan, all'esordio nell’Internacional Champions Cup, si legge in una nota. L'avversario è il Bayern Monaco, al terzo match della competizione dopo il ko con l'Arsenal e la vittoria con il Real Madrid. I bavaresi di Kovac sono peraltro più in forma considerando che il 3 agosto dovranno giocare la Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund. Il Milan di Giampaolo cerca quindi una vittoria d'alto livello su Betaland a quota 5,00, mentre il Bayern sembra lanciato a 1,55.