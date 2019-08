Dopo due sconfitte nelle prime due uscite nella International Champions Cup - contro Benfica e Bayern Monaco – il Milan tenta di invertire la rotta nella terza uscita contro il Manchester United. Missione difficile dal momento che i Red Devils sono imbattuti nella competizione e in lizza per la vittoria del torneo estivo. Il pronostico di Sisal Matchpoint infatti è a senso unico, gli inglesi conducono a 1.75, il successo dei rossoneri è a 4.20, il pareggio si gioca a 3.75. Sicuri della vittoria dello United anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul segno 1. Nelle due gare disputate nella competizione, il Milan non ha mai segnato: il gol ai Red Devils vale 1.35 e il principale candidato è Piatek, a 3.10, per la doppietta del polacco si sale a 16.00.