AFP via Getty Images

Tutto pronto per il rientro in campo didopo la squalifica di febbraio per il caso: il #1 al mondo debutterà aglie sarà l'uomo da battere nellaLo spettacolo del grande tennis è pronto a tornarecon 13 giorni di sfide sui campi del Foro Italico diSulla terra rossa romana dove hanno trionfato campioni come, l'altoatesino - atteso protagonista di fronte al pubblico di casa - cercherà la sua prima affermazione in questo torneo. Nella passata stagione Sinner aveva dovuto saltare l'appuntamento per infortunio - l- e ora, proprio alandrà in scena il suo ritorno dopodovuti alla vicenda Clostebol. Assieme a lui una folta rappresentanza italiana in cui spiccano Matteoe Lorenzo, recentemente entrato nella Top 10 ATP, reduci da buoni risultati recenti su questa superficie e da un periodo positivo in generale, frutto di una crescita costante. Non solo il torneo maschile: grande attesa anche per il, con Jasminepronta a recitare un ruolo da protagonista. La numero uno delle italiane arriva dalla conquista del titolo di doppio insieme a Sara12 mesi fa. In campo anche - tra le altre - Elisabettae Lucia

