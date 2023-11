Carlo Cottarelli ha parlato di QSVS di InterSpac, progetto di azionariato popolare per l'Inter. "Esiste ancora, noi siamo ancora pronti a fare partire la potenziale raccolta fondi se c’è un interesse da parte della proprietà per collaborare con i tifosi che vogliono mettere capitale. È chiara una cosa, sulla base del sondaggio che abbiamo fatto ormai due anni fa: i soldi dell’azionariato popolare non bastano per comprare l’attuale società. Per cui il progetto è di collaborazione che potrebbe essere utile perché i soldi dei tifosi possono rimpiazzare il debito della società e quindi avere una società molto più sana. Invece di spendere 35 milioni di interessi sul debito, quei 35 milioni potrebbe usarli per gestire e rafforzare la squadra".