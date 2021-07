Si è conclusa da pochi minuti l'operazione a cui è stato sottoposto il difensore della Roma Leonardo Spinazzola dopo la rottura sottocutanea del tendine d'Achille della gamba sinistra subita nel match contro il Belgio. A presenziare all'intervento a Turku dei professori Orava e Lempainen, c'era anche il medico della Nazionale Andrea Ferretti.



Spinazzola inizierà da subito il periodo di riabilitazione per cercare di rimettersi a disposizione della Roma e del nuovo allenatore José Mourinho il prima possibile. I tempi di recupero non dovrebbero essere inferiori ai 4 mesi, ma il rientro in campo dovrebbe avvenire entro i prossimi 6.