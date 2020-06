. Il ministro dello Sportha portato avanti la propria battaglia e alla fine ha portato a un risultato:Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Repubblica, sarebbe questo il punto di intesa trovato nell'incontro di ieri tra Spadafora e l'ad di: accordo ancora da chiudere, ma si è arrivati a una grande apertura dopo le ruggini di marzo. Ribadita la funzione sociale,. Complesso invece il discorso per diretta gol sulla quale, complice un calendario spalmato su due-tre orari per sei giorni su sette, l'emittente satellitare è meno possibilista.Per procedere, tuttavia, la richiesta formale dovrà arrivare dalla, che detiene i diritti mai assegnati per la trasmissione in chiaro: Sky ha pagato 780 milioni a stagione e pretende comunque l'esclusiva delle dirette, sarà necessario trovare un'intesa totale con tutte le parti in causa (Sky, Dazn, Mediaset, Rai) nel mezzo della battaglia per il pagamento dell'ultima tranche dei diritti del 2019/20, non ancora effettuato da Sky. Un accordo sui diritti in chiaro potrebbe comunque stemperare le posizioni anche su questo fronte: decisione tra due giorni, possibile che la partita scelta per essere trasmessa in chiaro siaper Bergamo, simbolo della tragedia Covid.