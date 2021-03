Reduce dalla definitiva rottura con Kevin-Prince, Melissaincanta i social. In intimo trasparente, con il lato b in primo piano, sensuale con una t-shirt bianca, la showgirl fa impazzire i suoi 4 milioni e mezzo di fan con foto da urlo. Alla ricerca della sua metà, l'incantevole e bravissima Melissa si è raccontata a Verissimo qualche settimana fa: "​Adesso ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina prima o poi succederà". E del resto, come scrive su Instagram: "​Nessuna tenebra dura per sempre....E anche nell’oscurità c’è sempre qualche stella.....".